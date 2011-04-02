Україна і Туркменістан готують новий договір про торговельно-економічну співпрацю - Клюєв

Україна і Туркменістан домовилися почати роботу над підготовкою нового договору про довгострокову торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він повідомив, коментуючи результати другого засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного співробітництва, яке тривало 31 березня - 1 квітня в Ашхабаді.

За його словами, дія попереднього договору, який був укладений 2001 року, закінчилася в 2010-му.

А.КЛЮЄВ зазначив, що необхідно швидко надолужувати згаяний час, оскільки з жовтня 2003 року, тобто з моменту першого засідання міжурядової комісії, пройшло вже більше семи років.

Він також зазначив, що за цей час товарообіг між Україною і Туркменістаном скоротився у 12 разів - з 4,3 млрд. доларів у 2004 році до 359 млн. у 2010-му.

«Ми домовилися використовувати усі доступні можливості для активізації співпраці», - заявив А.КЛЮЄВ.

Крім того, він повідомив, що досягнута домовленість підготувати зустрічні пропозиції щодо виходу текстильної, килимової і харчової промисловості Туркменістану на український ринок і продукції українського машинобудування, хімічної, металургійної, харчової промисловості, а також будівельних матеріалів і продукції сільського господарства України на туркменський ринок.

«Ми домовилися, що уряди двох країн будуть сприяти активізації співпраці між Торгово-промисловими палатами - проведенню конференцій, виставок, ярмарків, бізнес-форумів, постійному обміну інформацією про ситуацію на ринках двох країн», - зазначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, на засіданні міжурядової комісії були обговорені перспективи співпраці, зокрема, у нафтогазовій сфері, в будівельній галузі, в сільському господарстві, у транспорті і зв`язку, освіті, науці, охороні здоров`я, культурі та спорті.

Також сторони домовилися розширювати співпрацю між Академіями наук України і Туркменістану, зокрема, у проведенні спільних досліджень у галузі інноваційних технологій у видобутку і переробці нафти і газу, використанні відновлювальних джерел енергії, захисту навколишнього середовища. Також мова йде про співпрацю в галузях біо- і нанотехнологій, фармацевтичної промисловості, розробці інновацій у сільському господарстві, а також підготовці фахівців для Туркменістану.

Крім того, за словами А.КЛЮЄВА, туркменська сторона запросила українські компанії брати участь в інвестиційних проектах в Національній туристичній зоні «Аваза», а Україна запропонувала туркменським колегам брати участь у розвитку курортної інфраструктури Карпатського регіону.

Крім того, сторонами досягнуто домовленості про проведення наступного засідання спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічної співпраці у Києві у 2012 році.