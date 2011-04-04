Методика розрахунку інфляції не відображає структуру споживання звичайного українця - Порошенко

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що офіційна методика розрахунку інфляції в Україні не відображає структуру споживання середньостатистичного українця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав в ефірі вінницького телеканалу.

«На жаль, офіційна методика, за якою вже 10 років розраховується в Україні інфляція, і за цією методикою інфляцію вираховують у всьому світі - вона не відображає структуру споживання пересічної української людини. В середньому в Україні середня сім'я витрачає на харчування більш як 50% свого місячного бюджету», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, інфляційний кошик передбачає наявність інших продуктів, зокрема довгострокового користування, які не завжди знаходять своє відображення в структурі споживання звичайної сім'ї. «Звичайно, якби ми рахували винятково продукти харчування, житлово-комунальні тарифи, плату за навчання, плату за послуги зв'язку, то показники інфляції або рівень витрат звичайної сім'ї був би значно вищим», - вважає П.ПОРОШЕНКО.