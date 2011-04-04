Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9720-7,9770 грн./дол.

Сьогодні наміжбанківськомувалютномуринкуУкраїниторги доларомСШАвідкрилисяпідвищеннямкотирувань-7,9720/7,9770грн./дол.

Якповідомляє фінансовакомпанія«ИнтерБизнесКонсалтинг»,цінинаросійськувалютупіднялися до0,2812/0,2813,котируванняпоєвро-гривніпішливгору-11,3425/11,3515.

Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларзросли-1,4224/1,4226(п'ятниця-1,4158/1,4160).

Уп'ятницю,1 квітня,Нацбанкнаринок невиходив.

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