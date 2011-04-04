Завтра відбудуться консультації підприємців з членами уряду

У вівторок, 5 квітня, о 14.30, автори звернення учасників АвтоМайдана до прем`єр-міністра України, члени Ради підприємців України проведуть консультації з членами уряду щодо реалізації законодавчих ініціатив, спрямованих на поліпшення умов ведення підприємницької діяльності в Україну.

Про це УНІАН повідомили в Раді підприємців.

Зокрема, мова йде про такі законопроекти:

Про внесення змін до Податкового кодексу України про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва (№ 8276);

Про внесення змін до статті 139 Податкового кодексу України щодо витрат підприємств, які не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку (№ 8217-2);

Про внесення змін до статті 176 Податкового кодексу України щодо подання декларації з податку на доходи фізичних осіб (№ 8217-3);

Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" щодо звільнення пенсіонерів та інвалідів від сплати єдиного внеску (№ 8287).

Консультації відбудуться в приміщенні комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва (вул. Садова 3а, к. 1034)

До участі у робочій нараді запрошені: віце-прем`єр-міністр - міністру соціальної політики Сергій ТІГІПКО, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ, голова правління Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК.

Телефон для акредитації: 067-760-98-73.

Нагадуємо, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив провести консультації з авторами звернення до глави уряду учасників Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, розглянути їх пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва, розглянути законопроекти щодо єдиного соціального внеску та єдиного податку, зміни в Податковий кодекс, розроблені за участю підприємців.