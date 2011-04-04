"Родовід Банк" збільшує статутний капітал на 46,97% - до 12,359 млрд. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому на сайті розкриття інформації ДКЦПФР.

Наказом тимчасового адміністратора "Родовід Банку" Юрія РАЙТБРГА від 1 квітня ц.р. передбачено закритий (приватний) випуск 2 194 445 000 простих іменних акції в бездокументній формі загальною номінальною вартістю 3,950 млрд. грн. (1,8 грн. – кожна акція).

Оплата акцій акціонерами - фізичними і юридичними особами можлива виключно у грошовій формі, державою в особі Міністерства фінансів України - шляхом обміну на облігації внутрішньої державної позики.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 30 березня 2011 року ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти буде використано для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 10,480 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,445 млрд. грн., зобов'язання – 9,326 млрд. грн., статутний капітал - 8,409 млрд. грн., власний капітал – 1,154 млрд. грн.

«Родовід Банк» (м. Київ) у 2010 році збільшив чистий збиток на 1% порівняно з 2009 роком – до 4,209 млрд. грн.

З 16 березня 2009 року «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.