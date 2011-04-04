Cadogan Petroleum і Ferrexpo були в центрі уваги на Лондонській фондовій біржі - експерти

Акції Cadogan Petroleum і Ferrexpo були в центрі уваги на Лондонській фондовій біржі в п'ятницю.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі 1 квітня Cadogan Petroleum підвищився на 3,16%, Ferrexpo - 3,75%. «Миронівський хлібопродукт» (+0,16%) трохи виріс. Regal Petroleum в ціні не змінився. JKX Oil & Gas (-0,64%) незначно знизився.

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі в п'ятницю «Кернел» відновився після падіння на попередній торговій сесії, продемонструвавши вражаюче зростання на 6,06%. Milkiland додав 1,86%. «Агротон» (+0,24%) і «Астарта» (+0,5%) зміцнилися.