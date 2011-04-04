Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9765/7,9800 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9720/7,9770, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9730/7,9775. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9765/7,9800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2822/0,2825, на 12:00 звузився спред - 0,2822/0,2823. На момент закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 28,2600 (-0,1124).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4195/1,4265.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 11,3425/11,3515, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,3205/11,3325. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH піднялися - 11,3355/11,3465.