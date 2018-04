Global Finance визнав ПриватБанк "Кращим банком України 2011"

Журнал Global Finance у рамках всесвітнього конкурсу кращих банків на ринках Центральної і Східної Європи, що розвиваються, визнав «ПриватБанк» "Кращим банком України 2011".

Критеріями вибору переможця були зростання активів банку, прибутковість, рівень обслуговування клієнтів, конкурентні ціни й інноваційні продукції, повідомили УНІАН у прес-службі «Приватбанку».

«Наше головне завдання - надавати максимально зручні і якісні послуги нашим клієнтам, - відзначає голова Правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ. - Визнання «ПриватБанку» кращим банком України ще раз підтверджує правильність обраної нами стратегії розвитку».

Так, наголошується в повідомленні, чистий прибуток «ПриватБанку» в 2010 році становив 1,37 млрд. грн., що на 30,4% більше, ніж у 2009 році (1,05 млрд. грн.). Крім того, за 2010 рік, вклади населення в «ПриватБанку» збільшилися на 17,9 млрд. грн. А загалом на депозитах у «ПриватБанку» (за даними на 1 січня 2011 року) зберігається рекордний для вітчизняної банківської системи обсяг коштів - майже 45 млрд. грн.

«Сьогодні клієнтам від своїх банків необхідна, насамперед, компетентність, - наголошує видавець журналу Global Finance Joseph GIARRAPUTO. – Банки-переможці - кращі в цьому питанні".

Global Finance - англомовне щомісячне міжнародне фінансове видання, яке виходить у 158 країнах світу. Останні 18 років часопис щорічно аналізує ситуацію на міжнародному фінансовому ринку і вибирає кращі банки в декількох категоріях.

Як повідомлялося раніше, в 2010 році «ПриватБанк» був визнаний кращим банком України за версією журналу The Banker, а також підтвердив статус абсолютного лідера української банківської системи за рівнем довіри клієнтів у рамках всесвітнього проекту The World s Most Reputable Companies. Крім того, на конференції Finovate в Лондоні «ПриватБанк» одержав нагороду Best of Show за розроблену банком платіжну систему LiqPay, яка включає принципово нову технологію соціального банкингу .

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ) засноване в 1992 році, нині входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 113,437 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 101,855 млрд. грн., зобов`язання - 101,557 млрд. грн., статутний капітал - 8,860 млрд. грн., власний капітал - 11,880 млрд. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій, і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.