Рахункова палата перевіряє ефективність використання 450 млн. грн., виділених на Калуш

Рахункова палата України перевіряє ефективність використання 450 млн. грн., виділених у 2010 році на вирішення екологічних проблем Калуша Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив голова всеукраїнської благодійної фундації імені Олекси Гірника Євген ГІРНИК. За його словами, торік планувалося виділити на ліквідацію наслідків екологічних проблем Калуша 570 млн. грн., але виділили і використали 450 млн. гривень. «450 млн. гривень використано і ні одна із екологічних проблем не вирішена у Калуші, - наголосив Є.ГІРНИК. – Сховище гексахлорбензолу розкопано, ця отрута не вивозиться, і є подальшою загрозою для здоров’я калушан». На його думку, «невідомо нині чи ефективно використанні ці кошти».

Він вважає, що «піднявши екологічну проблему, міська влада виявилася неготовою у проектному відношенні вирішити цю проблему».

«Потрібне кардинальне вирішення проблем сховища гексахлорбензолу, хвостосховищ і Домбровського кар’єру», - додав Є.ГІРНИК.

За його словами, «фундація разом із іншими екологічними організаціями «вимагають міжнародної екологічної експертизи в Калуші», яка б «подала конкретні пропозиції вирішення цієї проблеми». «Якщо вивезення гексахлорбензолу коштує таких великих грошей, то треба перевірити чи раціонально їх використовують, - зауважив він. – Тому за нашим поданням Рахункова палата України і КРУ проводять перевірку про використання цих 450 млн. грн. І, якщо вони використані нераціонально, за це повинен хтось відповісти. Кошти не повинні йти у пісок».

Є.ГІРНИК також повідомив, що у травні профільна екологічна комісія Верховної Ради проведе виїзне засідання з приводу екологічних проблем Калуша.