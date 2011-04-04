НБУ з 8 квітня вводить в обіг пам'ятну монету “Георгій Береговий”

Національний банк України з 8 квітня 2011 року вводить в обіг пам`ятну монету “Георгій Береговий”.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, вводить в обіг 8 квітня 2011 року пам`ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену льотчику-космонавту СРСР Георгію Береговому, який здійснив політ на космічному кораблі “Союз-3” із першою в історії космонавтики спробою стиковки з безпілотним кораблем, двічі Герою Радянського Союзу, заслуженому льотчику-випробувачу СРСР, начальнику Центру підготовки космонавтів імені Ю.О. Гагаріна», - йдеться в повідомленні.

Монету виготовлено зі срібла 925-ої проби тиражем 5 000 штук.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ "Про святкування 90-річчя з дня народження Георгія Берегового". Документом було передбачено "з метою вшанування пам`яті уславленого сина українського народу, льотчика-космонавта, громадського діяча Георгія Тимофійовича Берегового й з нагоди святкування в 2011 році 90-річчя з дня його народження" провести низку заходів.

Також уряду доручено організувати "карбування ювілейної монети, присвяченої 90-річчю з дня народження Георгія Берегового; випуск в обіг поштової марки й конверта на честь 90-річчя з дня народження Георгія Берегового, здійснення спецпогашення поштової марки; створення нових, оновлення існуючих експозицій у краєзнавчих музеях населених пунктів, пов`язаних із життям та діяльністю видатного льотчика-космонавта".