МВФ зробив свою справу, МВФ може йти?

Останнім часом український уряд все частіше натякає, що співпраця України та МВФ буде переглянута або, можливо, навіть припинена. Поки Кабміну потрібні були гроші Фонду, він декларував готовність провести всі необхідні внутрішні реформи, однак, як тільки справа дійшла до виконання взятих на себе обіцянок, українські чиновники, схоже, вирішили згорнути співпрацю. Гроші МФВ поки не потрібні, тому всі непопулярні реформи, очевидно, припинять.

Позицію про необхідність перегляду відносин з МВФ нещодавно озвучив міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. За його словами, Україні більше нема сенсу брати кредити Фонду, оскільки країна сама може успішно впоратися з державним дефіцитом. План Тігіпко вражає своєю простотою. Міністр вважає, що державний борг можна скоротити за рахунок: зменшення боргів НАК «Нафтогазу», зменшення адміністративних витрат за рахунок проведення адміністративної реформи, а також проведення пенсійної реформи.

Втім, подібні месиджі навряд чи можна розглядати серйозно. Якщо все так просто, то навіщо було взагалі відновлювати співпрацю з МВФ? До того ж гроші від кредиту МВФ повинні йти не на рахунки уряду, а в золотовалютні резерви НБУ. Як виняток, Фонд дійсно дозволив уряду трохи грошей пустити на покриття дефіциту бюджету. Зокрема, з 2 траншів кредиту на 3,39 млрд. дол. для нинішнього уряду, 2 млрд. дол. пішло до бюджету. Проте, МВФ мав намір відмовитися від цієї практики цього року.

Нагадаємо, що нова програма stand by, крім двох отриманих траншів, передбачає виділення Україні щокварталу ще восьми траншів. Третій транш Україна мала отримати на початку квітня ц.р., але Фонд поки що призупинив виплату грошей.

Висловлювання С.Тігіпка про необхідність перегляду угод із МВФ, швидше за все, покликані були отримати реакцію на можливе згортання співробітництва з Фондом. Уряд не виконав ключові обіцянки, взяті перед МВФ і, швидше за все, виконувати не збирається. Це зумовлено тим, що більшість із них – дуже непопулярні заходи, ключовими серед яких є пенсійна реформа, підвищення цін на газ, прийняття нового закону про спрощену систему.

Позиція уряду досить зрозуміла. Якщо до бунтуючих підприємців додадуться бунтівні пенсіонери, то він може втратити підтримку не тільки народу, але й чинного президента. З точки зору збереження при владі, КМУ дійсно доцільніше згорнути співпрацю з МВФ, ніж йти на непопулярні заходи. До того ж, економічна ситуація цьому сприяє. Цього року динаміка зростання доходів бюджету залишається досить високою. У січні-лютому 2011 р. надходження до Державного бюджету України зросли на 13,8 млрд. грн. або на 44,5% більше за відповідний показник 2010 року. Одночасно, цього року в січні-лютому зростання витрат бюджету склало лише 12,9%, що більш ніж у 3 рази менше, ніж зростання надходжень. Таким чином, уряд має суттєвий ресурс для того, аби скоротити дефіцит.

Не потрібні гроші МВФ більше і НБУ. Незважаючи на погіршений торговельний баланс, позитивне значення за фінансовим рахунком платіжного балансу продовжує збільшуватися. Березень став другим місяцем у поточному році, коли обсяг валюти, що купується НБУ, перевищував обсяг продажів. У січні чисте сальдо валютних інтервенцій склало 255,5 млн. дол., в березні – 250 млн. дол. Завдяки цьому золотовалютні резерви України склали 36,7 млрд. дол., що не набагато менше, ніж перед кризою.

З економічної точки зору, дійсно є сенс відмовитися від кредитних ресурсів. Розмір державного боргу України цього року підійшов до позначки в 40%. До граничного 60% ВВП, за яким подальше посилення боргового тиску на бюджет буде продукувати істотні негативні макроекономічні тенденції, вже не так далеко. До речі, згідно з оприлюдненими МВФ даними, Україна утримує зайняту в серпні-2010 другу позицію в світі за розміром заборгованості перед Фондом. Найбільшим боржником МВФ є Румунія - SDR9, 8 млрд., а третє місце посідає Греція - SDR9, 13 млрд.

Однак, проблема в тому, що уряд не збирається обмежувати кредитну активність. За перші два місяці Кабмін взяв у борг ще 13,5 млрд. грн., або на 1,2% ВВП. Уряд здійснив запозичення за рахунок довипуску ОВДП 2010 року в обсязі 100 млн. дол., плюс розмістив ОВДП 2011 року обсягом 1,5 млрд. дол. Ціна цих запозичень в 2,5 рази дорожча, ніж гроші МВФ. Очевидно, що уряду потрібні гроші, але не потрібні реформи, які знизять його рейтинг.

Наостанок варто згадати про те, що Фонд уже пішов на деякі поступки, зокрема, погодившись на поетапне підвищення тарифів. Чи скористається цим Кабмін? Адже перервати співпрацю з МВФ досить легко, але економічна ситуація не настільки стабільна, аби бути впевненими, що допомога Фонду вже не знадобитися. Однак, у випадку, якщо КМУ просто відмовиться від узятих на себе зобов`язань, чиновники МВФ навряд чи захочуть коли-небудь відновлювати співпрацю.

Олексій Левицький (для УНІАН)