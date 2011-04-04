Банк "Хрещатик" планує збільшити статутний капітал на 27,4%

Банк "Хрещатик" (Київ) має намір збільшити статутний капітал на 27,44% - до 928,9 млн. грн.

Як зазначають у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН, рішення прийняли на чергових зборах акціонерів банку 31 березня 2011.

Збільшення буде проходити шляхом закритої додемісії 174 826 акцій на 200 млн. грн. (номінал однієї акції - 1,144 тис. гривень) з 4 по 22 липня 2011 року. Залучені кошти планують використовувати для збільшення обсягів активних операцій - 65%, розвиток інфраструктури банку та впровадження нових банківських технологій - 35%.

На зборах був затверджений фінансовий звіт і результати роботи банку "Хрещатик" за 2010 рік. Акціонери прийняли рішення не виплачувати дивіденди за 2010 рік. Згідно з раніше оприлюдненим звітом, чистий збиток банку в 2010 році склав 209,409 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк« Хрещатик »зареєстровано у травні 1993 року і на сьогоднішній банк входить до групи великих банків України.

На 1 січня 2011 року акціонерами банку «Хрещатик» є ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь - 37,3522%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 24,5251%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь - 24,9796%.

Основні фінансові показники банку за 2010 рік: сукупні активи - 7,066 млрд. грн., сукупні зобов`язання - 6,496 млрд. грн., с тому числі депозити юридичних осіб - 1,673 млрд. грн., депозити фізосіб - 2,884 млрд. грн.