S&P: проблеми з якістю активів уповільнюють темпи відновлення української банківської системи

Проблеми з якістю активів уповільнюють темпи відновлення української банківської системи.

Про це йдеться в новому звіті Standard & Poor's «Проблеми з якістю активів уповільнюють темпи відновлення української банківської системи», який має УНІАН.

«Після спаду, що спостерігався в період світової фінансової кризи, кредитоспроможність українських банків починає покращуватися проте залишаються проблеми, пов'язані з якістю активів, а також стагнацією кредитування», - наголошується в звіті.

«Незважаючи на поступове покращення макроекономічних показників, ми вважаємо, що банківський сектор України залишається слабким, а темпи його відновлення відстають від темпів відновлення національної економіки», - заявила кредитний аналітик Standard & Poor's Марія МАЛЮКОВА.

Водночас відзначається, що покращення показників ліквідності й приток роздрібних депозитів у результаті відновлення довіри клієнтів сприяють поступовому відновленню банків. Однак у банківській системі все ще велика частка проблемних кредитів, для врегулювання яких, на думку S&P, буде потрібен тривалий час, у той час як зростання кредитування відновлюється повільними темпами.

S&P оцінює українську банківську систему як систему з високим рівнем ризику і відносить її до групи 10 на підставі оцінки країнових ризиків банківської системи. Така оцінка банківської системи відображає думку S&P про те, що для України характерні висока економічна волатильність і структурні недоліки, які роблять її вразливою для можливих шокових потрясінь. Банківська система України як і раніше має винятково високі кредитні ризики через незмінність проблем з якістю активів, що призводить до низької прибутковості банків.

Також відзначається, що частково внаслідок бюрократичних законодавчих процедур і відсутність податкових стимулів банки досить повільно здійснюють списання прострочених кредитів, що призводить до відстрочки розчищення балансів, а це є необхідною умовою створення основ здоровішої і динамічнішої фінансової системи.

«Ми оцінюємо інституційну структуру банківської системи як слабку, крім того, її регулюючі органи схильні до ризику політичного втручання. До недоліків відносяться також відсутність розвинених фінансових інструментів - валютних деривативів, що сприяють лібералізації валютного ринку, відсутність доступу до джерел довгострокового фінансування і, як і раніше, волатильна база клієнтських депозитів внаслідок того, що поведінка вкладників часто обумавленя панічними настроями», - йдеться у звіті.

З точки зору ймовірності підтримки банківського сектору Standard & Poor`s відносить Україну до держав, які «готові надати підтримку». За останні два роки регулюючі органи вжили екстрені заходи для запобігання колапсу банківської системи. Однак, на думку S&P, заходи з порятунку проблемних банків не були достатньо ефективними.

«Зважаючи на вищевказані тенденції та недоліки банківської системи, ми припускаємо, що українським банкам буде потрібно два-три роки для відновлення їх показників, і, зокрема, для того, щоб якість активів повернулася на докризовий рівень, - говорить М.МАЛЮКОВА. - За нашими оцінками, частка проблемних кредитів (включаючи реструктуровані) в даний час становить близько 50%, і ми прогнозуємо тривалий і болісний період врегулювання пов'язаних з ними проблем».