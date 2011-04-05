Україна зацікавлена у французьких інвестиціях - Тігіпко

За словами віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія ТІГІПКА, французькі інвестори посідають третє місце серед іноземних інвесторів України і мають всі шанси стати першими.

Як повідомила УНІАН прес-служба С.ТІГІПКА, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з делегацією союзу підприємств Франції «МЕДЕФ інтернаціональ».

На думку віце-прем`єра, пріоритетними для України є три напрями залучення інвестицій.

Перший - диверсифікація джерел енергетичних ресурсів, інвестиції в енергозбереження і підвищення енергоефективності української економіки.

Другий напрям - агропромисловий комплекс, оскільки Україна, однак, вимушена імпортувати м`ясо. На думку С.ТІГІПКА, інвестиції в розвиток свинарства і м`ясомолочної промисловості є дуже привабливими для французьких інвесторів, які вже активно присутні на українському ринку. Франція є світовим лідером у харчовій промисловості та сільському господарстві, і Україна зацікавлена у впровадженні французьких технологій, зазначається в повідомленні.

Третій напрям - розвиток інфраструктури, зокрема, модернізація автомобільних і залізничних доріг. Віце-прем`єр-міністр відзначив, що український уряд відкритий до залучення французьких партнерів для розвитку транспортної інфраструктури.