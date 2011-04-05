Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9720/7,9780 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9740/7,9810, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9770/7,9815. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9720/7,9780 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2816/0,2819, на 12:00 ціни знизилися до 0,2813/0,2815. До закриття ціни досягли рівня 0,2812/0,2814. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,3500 (+0,0900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4130/1,4230.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,3230/11,3345, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,3110/11,3230. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли таких значень - 11,2900/11,3045.