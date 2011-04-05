ЄБРР готовий подвоїти фінансування проектів «Укрзалізниці»

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий до співпраці з "Укрзалізницею" і виявив бажання подвоїти фінансування своїх проектів за умови реформування залізничного транспорту України.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це йшлося під час зустрічі генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА з директором департаменту транспорту ЄБРР Сью БАРЕТ, що відбулася 4 квітня в м. Києві.

Серед перспективних нових проектів, які можуть з`явитися вже цього року, залізничники і банкіри називають проекти з електрифікації та оновлення рухомого складу.

Зі свого боку В.КОЗАК запевнив банкірів у тому, що реформування залізничного транспорту почнеться скоро, адже на сьогодні є всі складові для ефективного реформування - єдині наміри і скоординовані дії всіх учасників процесу: залізничників, уряду і керівництва держави.

Як наголошувалося на зустрічі, також ЄБРР сприятиме «Укрзалізниці» в розробці нових кредитних програм. «ЄБРР сприятиме українським залізницям в розробці спільних проектів також і з Європейським інвестиційним банком», - зазначила С.БАРЕТ.

Нагадаємо, що спільними зусиллями ЄБРР і «Укрзалізниці» вже реалізуються кілька проектів. Один із них - проект «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України». За кошти кредиту придбано 24 шляхових машини на суму 80 млн. дол. США. Також у рамках цього проекту вже проведено тендер з відбору підрядника для проектування і будівництва Бескідського тунелю. Сума контракту з ПДВ і непередбаченими витратами становить 102,7 млн. євро.

Крім того, "Укрзалізницею" і ДП "Донецька залізниця» підписана Кредитна угода з ЄБРР для реалізації комерційного проекту «Оновлення рухомого складу на залізницях України», метою якої є придбання вантажних піввагонів. Загальна вартість проекту становить 73,5 млн. дол. США, кредитні кошти - 62,5 млн. дол. США, кошти Донецької залізниці - 11 млн. дол. США. Проект перебуває у стадії реалізації.