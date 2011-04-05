Експерт називає провокацією заяву Мунтіяна про приєднання України до Митного союзу

Провокацією назвав заяву Уповноваженого Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ про швидке приєднання України до Митного союзу експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.

«Оскільки відомо, що угода про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом не передбачає входження України до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, дану заяву варто розцінювати як провокацію. Її мета – зірвати переговори про створення Зони вільної торгівлі, які, за нашою інформацією, мають завершитися найближчим часом», - заявив експерт LB.ua.

На думку В.ЗАСТАВИ, «досить дивно виглядає той факт, що інструментом подібної провокації виступає український чиновник».

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Кабінету міністрів України зі співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійським економічним співтовариством Валерій МУНТИЯН в інтерв`ю «Коммерсант-Украина» від 5 квітня заявив, що «підписання договору про створення ЗВТ з СНД очікується в травні цього року, а вже в липні, якщо буде відповідне рішення Конституційного суду і завершиться проведення внутришньодержавних процедур, ми зможемо приєднатися до протоколу про створення Митного союзу” Росії, Білорусі та Казахстану.

Нагадаємо, що на завершальній стадії перебувають переговори про ЗВТ з Євросоюзом. У Брюсселі 4-8 квітня відбувається черговий раунд переговорів з підготовки угоди про ЗВТ. Документ планується узгодити в першій половині цього року і підписати до кінця цього року.