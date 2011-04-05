У січні-березні до Держбюджету надійшло 187,4 млн. грн. від ліцензування

У січні-березні 2011 року надходження до Державного бюджету від ліцензування становили 187,371 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної податкової служби України (ДПСУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на 1 квітня в Україні діяло 74 ліцензії на виробництво спирту, 213 – на виробництво алкогольних напоїв, 11 – на виробництво тютюнових виробів, 476 – на право оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами і 189,405 тис. – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Надходження коштів до місцевих бюджетів від ліцензування становили 185,037 млн. грн., в т.ч.: ліцензування виробництва – 54,8 тис. грн.; ліцензування торгівлі – 37,083 млн. грн.; ліцензування роздрібної торгівлі – 147,9 млн. грн.