Нацбанк: гроші при достроковому знятті депозиту видаватимуть впродовж 30 днів

Національний банк України має намір ініціювати зміни до законодавства України, згідно з якими при достроковому розірванні фізичною особою депозитного договору банк йому може повернути гроші впродовж 30 днів з часу звернення.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Як повідомлялося, в лютому ц.р. Нацбанк виніс на обговорення громадськості можливі варіанти дострокового вилучення термінових банківських депозитів. Окрім вищезгаданої норми, також пропонувався варіант повної заборони фізичним особам достроково розривати термінові депозитні внески.

«За результатами обговорення пропозицій і з урахуванням міжнародного досвіду..., НБУ вважає за доцільне ініціювати внесення до законодавчих актів України таких змін: встановити, що у разі звернення вкладника з вимогою про видачу вкладу до настання терміну, обумовленого договором термінового вкладу, банк зобов`язаний видати вклад упродовж 30 днів із дня звернення, але не пізніше терміну, встановленого договором», - говориться в повідомленні регулятора.

Крім того, Нацбанк пропонує в законодавчому порядку надати йому право вводити тимчасовий мораторій на дострокове зняття банківських вкладів у разі настання ознак кризової ситуації згідно з визначеними законом критеріями (самі критерії в повідомленні не вказуються - УНІАН).

«Національний банк України вважає, що ці зміни дадуть можливість забезпечити захист прав усіх вкладників банків, оскільки банк у встановлений законом термін зобов`язаний буде видати вкладникові кошти на першу вимогу, а також запобігти дестабілізації банківської системи у разі масового неконтрольованого зняття коштів з банківських рахунків», - резюмує Нацбанк.