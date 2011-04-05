Зростання ВВП України цього року може скласти 4,7% - експерт

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України цього року може скласти 4,7%.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні з посиланням на керівника центру Миколу Івченка.

У повідомленні зазначають, що негативний вплив на показник зростання ВВП продовжує надавати чистий експорт, який за підсумками минулого року склав негативну величину в розмірі 30,507 млрд. грн. «Ймовірно, торговий дефіцит в країні цього року, на тлі зростання світової та української економік, зростання доходів населення та відновлення споживчого кредитування, збільшиться, що негативно позначиться на темпах зростання реального ВВП», - йдеться в повідомленні.

Також відзначають, що темпи зростання реальних кінцевих споживчих витрат у минулому році склали 7,9%, що набагато більше, ніж очікувалося. Причому найвищі темпи зростання були зафіксовані за споживчими витратами населення - плюс 9% в порівнянні з 5% приросту витрат державного сектора. Це пов`язано з підвищенням доходів населення і з плавним відновленням з липня 2010 року споживчого кредитування. Реальна заробітна плата українців за минулий рік збільшилася на 10,2%, а портфель споживчих кредитів в гривні з червня по грудень минулого року зріс на 4,08%.

«Споживчі витрати в Україні цього року продовжать зростати, однак більш помірними темпами. Споживання за підсумками цього року може збільшитися на 5%. Сприяти цьому буде зростання основних секторів економіки України, підвищення доходів підприємств і населення, а також збільшення темпів зростання споживчого кредитування », - зазначає М.ІВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, номінальний ВВП України за підсумками 2010 року склав 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Зростання ВВП України в I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року склало 4,8% (номінальний ВВП за квартал - 219,428 млрд. грн.), У II кварталі - 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III кварталі - 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV кварталі - 3,3% (310,320 млрд. грн.) і в цілому за 2010 рік проти 2009 року - 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало 15,1% в порівнянні з 2008 роком.