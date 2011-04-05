У МЗС не бачать перешкод для співпраці з Митним союзом після створення ЗВТ з ЄС

Брюссель. Заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН не бачить перешкод для співпраці з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану після створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

“Створення ЗВТ ніяким чином не заважає розвитку успішного співробітництва як з Росією, так і з іншими країнами, які на сьогодні є членами Митного союзу. З точки зору економічної можна успішно розвивати таке економічне співробітництво”, - сказав заступник міністра.

“ЗВТ дасть можливість взаємно відкрити ринки між Україною та ЄС. Яким чином це може негативно вплинути на економічне співробітництво з іншими країнами? Навпаки, це створить нові можливості для інвестицій, а також для нових товарних потоків”, - додав він.

П.КЛІМКІН наголосив, що не бачить жодних підстав, ні політичних, ні економічних, для того, аби говорити про те, що створення ЗВТ з Євросоюзом негативно вплине на економічне співробітництво з іншими країнами.

Відповідаючи на запитання щодо можливості впливу Росії на переговори між Україною та ЄС про створення ЗВТ, заступник міністра закордонних справ зауважив, що лише від України і Євросоюзу залежить, якими будуть умови майбутньої зони вільної торгівлі. “І це абсолютно однозначна відповідь”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Кабінету міністрів України зі співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (номер від 5 квітня) заявив, що Україна має спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю між Митним союзом та Євросоюзом.

Останнім часом представники Росії неодноразово заявляли про можливість негативного впливу зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом на відносини між Києвом та Москвою.