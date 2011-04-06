Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9750/7,9790 грн./дол.
11:40, 06 квітня 2011Фінанси
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Сьогодні наміжбанківськомувалютномуринкуУкраїниторгидоларомСШАвідкрилисякотируваннями7,9750/7,9790грн./дол.
Якповідомляє фінансовакомпанія«ИнтерБизнесКонсалтинг»,цінинаросійськувалютупіднялися -0,2826/0,2829,котируванняпоєвро-гривніпішливгору-11,3920/11,3995.
Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларвиросли-1,4288/1,4290(вівторок -1,4198/1,4200).
У вівторокНацбанкнаринок невиходив.
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