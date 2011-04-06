Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9750/7,9790 грн./дол.

Сьогодні наміжбанківськомувалютномуринкуУкраїниторгидоларомСШАвідкрилисякотируваннями7,9750/7,9790грн./дол.

Якповідомляє фінансовакомпанія«ИнтерБизнесКонсалтинг»,цінинаросійськувалютупіднялися -0,2826/0,2829,котируванняпоєвро-гривніпішливгору-11,3920/11,3995.

Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларвиросли-1,4288/1,4290(вівторок -1,4198/1,4200).

У вівторокНацбанкнаринок невиходив.

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