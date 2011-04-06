Активи українських банків зросли на 6% - до 998,4 млрд. грн.

АктивиукраїнськихбанківуIкварталіц.р.зрослина6%-до998,4млрд.грн.

Процеповідомляєтьсянасайті НаціональногобанкуУкраїни.

Загальніактивизбільшилисяна5%-до1149 млрд.грн.,з яких:67,5%-кредити, 8% - вкладеннявцінніпапери;6,5%-залишкикоштівнакоррахунках,які відкритовіншихбанках;4,7%- готівковікошти,банківськіметалитакошти вНБУ.

Зобов'язаннябанківзрослина6,5%-до856,5млрд.грн.У структурізобов'язань33,5%(або286,6млрд.грн.)становили коштифізичнихосіб,20,5% (або175,8млрд.грн.)- міжбанківськікредитита депозити,18,0%(або154,6млрд.грн.)-кошти суб'єктівгосподарювання.

ВласнийкапіталукраїнськихбанківзаIквартал 2011року збільшивсяна3%ісстановив141,9млрд.грн.,або14,2%пасивівбанків.

Сплачений зареєстрованийстатутнийкапіталзбільшивсяна0,8%-до147,1млрд.грн.

ЛіцензіюНаціональногобанкуУкраїни на здійсненнябанківськихоперацій станомна1 квітня 2011мали176банків.Устаніліквідації перебувають18банків.

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