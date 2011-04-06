ВР відмовилася ліквідувати податкову міліцію
Верховна Рада України відмовилася ліквідувати податкову міліцію.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України" щодо скасування податкової міліції, запропонованого депутатом від НУ-НС Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, проголосували лише 87 народних депутатів із 400, зареєстрованих в сесійній залі.
Законопроект передбачав передачу функцій податкової міліції в частині оперативно-розшукової та кримінально-процесуальною діяльності, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідним правоохоронним органам. Частина функцій мала бути передана до МВС та СБУ. Інші функції податкової міліції здебільшого були б передані звичайній міліції.
Законопроект передбачав, що після ліквідації податкової міліції буде збережено гарантії пенсійного забезпечення її колишнім працівникам та членам їхніх сімей, згідно з Законами «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.
Також передбачалося збереження стажу роботи у податковій міліції для відповідних соціальних гарантій.