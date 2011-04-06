Залізничники в 1-му кварталі модернізували 33,3 км колії

НазалізницяхУкраїнитриваютьремонтно-шляховіроботи,у першомукварталіцьогорокузалізничникимодернізували33,3км колій. ЯкповідомляєУНІАНпрес-служба«Укрзалізниці»,крімтого,булокапітальновідремонтовано27,6км,виконаносереднійремонт13,3кмікомплекснооздоровлено57,3кмшляху.

На ділянкахвиконанняремонтнихробітпрацівники шляхового господарствавстановили43 комплектиновихстрілочних переводів тазамінили18 комплектівстаропридатних.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter