Клієнти «Родовід банку» отримуватимуть пенсії та соцдопомогу через відділення "Укрпошти"

Клієнти «Родовід банку» будуть отримувати пенсії та соціальну допомогу через відділення “Укрпошти”.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

У повідомлені вказується, що на виконання постанови Кабміну та Нацбанку від 30.03.2011 №323 «Про взаємодію Кабінету міністрів України і Національного банку України щодо відчуження публічним акціонерним товариством «Родовід банк» зобов’язань перед фізичними особами за вкладами та активів Державному ощадному банку України”, «Родовід банком» ужито заходів щодо передачі реєстрів вкладів до «Ощадбанку». У зв’язку з цим з 31 березня 2011 припинено виплати за зобов’язаннями перед фізичними особами за банківськими вкладами та поточними рахунками, у тому числі відкритими для виплати пенсій та соціальної допомоги.

«Для забезпечення можливості отримання клієнтами «Родовід банку» пенсій та соціальної допомоги надіслано лист у Пенсійний фонд України, Управління праці та соціальної політики України з проханням з 31.03.2011 здійснювати подальшу виплату вищезазначених коштів через відділення "Укрпошти», - йдеться у повідомлені НБУ.

Грошові перекази, що будуть здійснені Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування, Управлінням праці та соціальної політики, клієнти можуть отримати через поштові відділення за місцем своєї реєстрації.

Як повідомляє Нацбанк, для отримання пенсій клієнту необхідно пред’явити пенсійне посвідчення та паспорт, а для соціальних виплат – паспорт та інші документи, необхідні для підтвердження права отримання такої допомоги.

Також пенсію можна отримати, відкривши рахунок в іншому банку України в порядку, передбаченому законодавством України.

Залишок коштів з поточних пенсійних рахунків, відкритих у «Родовід банку», можна буде отримати у відділеннях «Ощадбанку».

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» для проведення виплат вкладникам «Родовід банку» має намір задіяти 450 відділень (загальна кількість вкладників "Родовід банку" становить від 230 до 260 тис. осіб - УНІАН).

Кабмін ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти будуть використані для проведення виплат вкладникам «Родовід банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

28 березня ц.р. прес-служба розповсюдила звернення голови правління «Ощадбанку» Сергія ПОДРЄЗОВА до вкладників «Родовід банку», в якому йшлося, що виплату коштів вкладникам «Родовід банку» планується розпочати через місяць після ухвалення постанови про переведення депозитів із «Родовід банку» у ВАТ «Ощадбанк».

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізичних осіб у «Родовід банку» становив 3,961 млрд. грн., зокрема 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

Довідка УНІАН. АТ «Родовід банк» (м. Київ) зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року в «Родовід банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

Національний банк України постановою №60 від 14 березня 2011 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід банк» до 15 вересня 2011 року.

У 2009 році «Родовід банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

ВАТ "Державний ощадний банк України" («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов'язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 рази – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.