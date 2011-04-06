Кабмін прийняв рішення про докапіталізацію "Укргазбанку" на 4,3 млрд. грн.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію ПАТ "Укргазбанк" на 4,3 млрд. грн.

Це передбачено в постанові Кабміну від 4 квітня 2011 року, оприлюдненій на сайті уряду.

«... Держава бере участь у додатковій капіталізації ПАТ "Укргазбанк" шляхом придбання акцій додаткової емісії банку в сумі 4,3 млрд. грн. у обмін на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)», - йдеться в постанові.

При цьому Міністерству фінансів України доручено здійснити випуск ОВДП на суму 4,3 млрд. грн. з терміном погашення в 2018-2021 роках рівними частинами та відсотковою ставкою доходу на рівні 9,5% річних.

Після завершення процедури додаткової емісії статутний капітал "Укргазбанку" становитиме 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ) створене в 1993 році й на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 13,837 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 10,540 млрд. грн., зобов'язання - 11,846 млрд. грн., статутний капітал - 5,7 млрд. грн., власний капітал - 1,991 млрд. грн.

"Укргазбанк" в 2010 р. отримав чистий прибуток 10 млн. грн.

За результатами проведеної у 2009-2010 рр.. докапіталізації "Укргазбанку" за участю держави Міністерство фінансів України є власником 87,719% акцій банку.