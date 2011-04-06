Організатори Податкового і АвтоМайдану об'єдналися для нових акцій протесту

Організатори «Податкового майдану» і «АвтоМайдану» мають намір провести акції протесту в рамках акції «Вперед!» із метою реалізації в Україні народних реформ.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, співголова Ради підприємців України Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що активісти «АвтоМайдану» планували вчора, 5 квітня, провести нараду з представниками Кабінету міністрів і виробити спільний план із доопрацювання податкового законодавства. Проте ця нарада була проігнорована міністрами, незважаючи на доручення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА провести консультації щодо вимог учасників «АвтоМайдану».

«Тому вчора вночі було організовано штаб громадянської акції «Вперед!». Мета цієї акції – зупинити беззаконня в країні й відновити справедливість, відновити можливість конкурентного розвитку України», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, народна колегія - установчі збори - організаторів акції пройде 13 квітня в Києві. На неї запрошено представників близько 250 громадських організацій з усіх регіонів України. «Формат громадських організацій уже виходить за рамки винятково руху підприємців», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона нагадала, що перший пакет народних реформ у кількості 7 законопроектів уже зареєстровано в парламенті. «Наступний пакет законопроектів, над якими ми працюємо і який у квітні-травні буде зареєстровано в парламенті, - це другий рівень народної реформи – детінізація економіки», - сказала вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначає, що концепція детінізації буде презентована до кінця квітня. Основний захід із детінізації – це скорочення тиску на фонд оплати праці: «Зменшення ставки приведе до детінізації й до стимулів до легалізації заробітної плати. Інших варіантів тут бути не може».

Член Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, співорганізатор «АвтоМайдану» Андрій ПАНАЕТОВ, який увійшов до штабу підготовки акції «Вперед!», відзначає неприпустимість проведення експериментів влади над народом у питаннях бізнесу, соціальної політики тощо. Він також повідомив, що сьогодні готуються «серйозні заходи» впливу на владу з боку сільськогосподарських виробників.

Співорганізатор «Податкового майдану», співголова Ради підприємців України Євген ШАПОВАЛЕНКО при підготовці акції відповідатиме за роботу з молодіжними організаціями. «Сьогодні молоді люди не бачать свого майбутнього в Україні – згідно з опитуваннями, до 70% молоді хотіли б виїхати з країни. Минулого року, вперше за останні 5 років, скоротилася народжуваність. Однією рукою влада дає дотації на народження дітей, а іншою - забирає у сімей усе більше грошей, збільшуючи податки, піднімаючи тарифи на ЖКГ, роздуваючи інфляцію. Акція «Вперед!» символізує, що позаду нас – прірва, але попереду – є світло. І на це світло ми будемо йти. Якщо влада хоче залишатися в болоті – це їх вибір, а нам із ними не по дорозі», - сказав активіст.

За словами голови громадського об`єднання "Новий Київ" Зоряна ШКІРЯКА, об`єднання також приєдналося до акції «Вперед!» за підсумками вчорашніх консультацій із підприємцями. «З сьогоднішнього дня акція «Вперед!» виходить за рамки представників підприємницької діяльності й об`єднуватиме навколо себе представників усіх без винятку верств населення. З сьогоднішнього дня ми починаємо консультації з лідерами громадських організацій.», - сказав він.

Представник Союзу підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Вячеслав БИКОВЕЦЬ відзначає тенденцію скорочення кількості юридичних осіб і СПД-фізосіб в Україні, незважаючи на декларовану офіційну статистику держорганів. «Лише в лютому вимушені були припинити свою діяльність понад 200 тис. підприємців-«спрощенців». Ми припускаємо, що стільки ж, як мінімум, можуть втратити свій бізнес», - говорить він.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня представники Ради підприємців України передали в Кабінет міністрів звернення до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА за результатами Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, який тривав у країні з 21 до 25 березня.

Автори звернення вимагали від прем`єр-міністра переглянути стратегію відносин уряду з економічно активною частиною суспільства, відмовитися від практики ставлення до малого і середнього бізнесу як «до ворогів і злочинців». Вони також вимагали переглянути підхід до законодавчих ініціатив уряду.

Учасники Всеукраїнського автомобільного маршу протесту закликають прем`єр-міністра підтримати пакет законодавчих ініціатив, розроблених Радою підприємців України і внесених на розгляд Верховної Ради народним депутатом Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ.

31 березня М.АЗАРОВ доручив міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ провести консультації з авторами цього звернення й «розглянути їхні пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині реформування спрощеної системи оподаткування, обліку й звітності суб`єктів малого підприємництва».

Рада підприємців України запропонувала провести зустріч із членами уряду 5 квітня. До участі в робочій нараді були запрошені: віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Н.КОРОЛЕВСЬКА, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ, голова правління Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК.

Проте, ніхто із запрошених на зустріч не прийшов.