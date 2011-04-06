Більшість у ВР відмовилась індексувати зарплати і пенсії на реальний рівень інфляції - Соболєв

Проурядова парламентська більшість відмовилась включати до порядку денного Верховної Ради законопроект «Про індексацію пенсій, заробітних плат та соціальних виплат на рівень інфляції», внесений прем`єр-міністром опозиційного уряду, членом фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергієм СОБОЛЄВИМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Автор законопроекту пропонував парламенту ухвалити документ, який би дозволив проіндексувати пенсії, заробітні плати та соціальні виплати відповідно до реального рівня інфляції, який на сьогодні становить 42%.

У пояснювальній записці до законопроекту С.СОБОЛЄВ вказує, що державна «антиінфляційна» політика нової влади, як то: підняття ціни на газ для населення, масова емісія державних цінних паперів, безвідповідальність перед населенням, підвищення цін на продукти харчування призводить до масового зубожіння населення.

С.СОБОЛЄВ також звертає увагу на те, що ціни зростають на найбільш соціально-значимі продукти, що перш за все вражає пенсіонерів, інвалідів, бюджетників та інших категорії громадян.

При цьому джерелами покриття компенсації С.СОБОЛЄВ пропонував визначити доходи до держбюджету-2011 за рахунок надходжень від приватизації об’єктів державної власності, а також за рахунок скорочення видатків з держбюджету на утримання апаратів та державних службовців міністерств та відомств.