На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9710/7,9780 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9750/7,9790, на 12:00 ціни знизилися до 7,9705/7,9750. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до рівня 7,9710/7,9780 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2826/0,2829, на 12:00 звузився спред 0,2825/0,2827. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2826/0,2827. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,2119 (-0,1381).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4210/1,4315. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,3920/11,3995, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,3875/11,4000. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли таких значень - 11,3930/11,4090.