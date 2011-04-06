Міжнародні валютні резерви НБУ зменшилися до 36,43 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні ц.р. (за оперативними даними) зменшилися на 0,7% - до 36 млрд. 428,6 млн. дол. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) склав 23 млрд. 401,2 млн. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Обсяг операцій на наявному ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) склав 4 млрд. 208.1 млн. дол., зокрема: обсяг валюти, купленої банками в населення, - 1 млрд. 552.1 млн. дол.; обсяг валюти, проданої населенню, - 2 млрд. 656 млн. дол.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 224,4 млн. дол. і 31 березня 2011 р. склали 17 млрд. 117,9 млн. дол.

У лютому 2011 р. реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні знизився проти грудня 2010 р. на 3,2%. Здебільшого, це було викликано змінами в динаміці номінального ефективного обмінного курсу гривні, який зменшився на 3% переважно за рахунок знецінення долара відносно євро. Разом інфляційний диференціал знизився на 0,2%, оскільки інфляція в Україні була нижчою, ніж її середньозважений рівень у країнах - основних торгових партнерах.