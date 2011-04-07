Інфляція в березні становила 1,4%, з початку року - 3,3%

Інфляція в Україні в березні 2011 року порівняно з лютим 2011 року становила 1,4%, проти грудня 2010 року – 3,3%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в березні 2011 року порівняно з березнем 2010 року – 7,7%, у січні-березні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 7,7%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в березні 2011 року до березня 2010 року зросли на 5,7% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року зросли на 6,5%), зокрема, на продукти харчування – на 5,5% (6,3%), хліб і хлібопродукти – на 16,8% (16,8%), зокрема на хліб – на 12,4% (11,6%), макаронні вироби – на 12,7% (11,7%), кондитерські вироби з борошна – 8,8% (9,8%), м`ясо і м`ясопродукти – на 2,1% (2,2%), рибу і рибопродукти – на 3,4% (3,2%), молоко, сири тверді та яйця – знизилися на 3,8% (1,2%), зокрема на молоко – зросли на 3%, сири тверді та сир – на 2,2%, на яйця – знизилися на 36,9%, на масло і жири – ціни зросли на 4,8% (5,5%), зокрема, на масло вершкове – на 11,3%, олію соняшникову – на 17,3%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 24,9%.

Ціни на фрукти в березні 2011 року до березня 2010 року зросли на 6,6% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року на 8,3%). На овочі ціни зросли на 8,6% (7,3%), зокрема на картоплю – на 13% (16,6%). Ціни на цукор знизилися на 3,4% (знизилися на 1,7%), кондитерські вироби цукристі – зросли на 10,1% (12,7%), безалкогольні напої – на 5,8% (5,7%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в березні 2011 р. до березня 2010 р. подорожчали на 18,2% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 20,2%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,7% (1,8%), зокрема, на одяг – на 2%, взуття – на 1,4%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в березні 2011 року до березня 2010 року подорожчали на 21,5% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 18,8%), зокрема, квартплата зросла на 14,7% (10%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 2,5% (2,4%), каналізацію – на 14,2% (11,3%), воду – 14,2% (10,8%), ціни на електроенергію — на 6,8% (4,5%), на природний газ – на 50,1% (50,1%), на гарячу воду і опалення – зросли на 21,4% (17%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в березні 2011 р. до березня 2010 року зросли на 2,1% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 1,7%), зокрема, меблі, килими та інші види покриттів для підлоги подорожчали на 2,7% (2,4%), домашній текстиль – на 3,9% (3,6%), побутова техніка – знизилися на 1% (також знизилися 1,1%).

Вартість послуг охорони здоров`я в березні 2011 р. до березня 2010 року зросла на 6% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 5,7%), зокрема, вартість медичних товарів і устаткування – на 3,9% (3,4%), амбулаторні послуги подорожчали на 7,4% (7,7%).

Ціни в транспорті в березні 2011 р. до березня 2010 року зросли на 12,1% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 9,2%), зокрема, на придбання транспортних засобів – на 1% (0,9%), на паливо і масла – на 23% (17,2%), транспортні послуги – на 8,1% (6,6%) (пасажирський залізничний транспорт — на 2,6% (1,2%), пасажирський автодорожній транспорт – на 9,1% (7,7%)).

Ціни у сфері зв`язку в березні 2011 р. знизилися на 1,6% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – знизилися на 4,1%), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 1% (також знизилася - на 3,8%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в березні ц.р. зросли на 3,2% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 3,1%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в березні ц.р. на 3,5% (також знизилася - на 3,2%), вартість відпочинку і послуг культури виросла на 7% (6,8%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 6,8% (6,5%).

Ціни у сфері освіти в березні 2011 р. до березня 2010 р. зросли на 10,9% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 10,7%), зокрема, дошкільна і початкова освіта подорожчала на 21,7% (20,8%), середня освіта – на 8,8% (8,8%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (8,8%).

Вартість послуг ресторанів і готелів в березні 2011 р. до березня 2010 року зросла на 7,3% (7,2%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в Україні в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.