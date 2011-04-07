Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9705/7,9760 грн./дол.

Сьогодні наміжбанківськомувалютномуринкуУкраїниторгидоларомСШАвідкрилисязниженнямкотирувань-7,9705/7,9760грн./дол.

Якповідомляє фінансовакомпанія«ИнтерБизнесКонсалтинг»,цінинаросійськувалютузнизилися -0,2822/0,2825,котируванняпоєвро-гривніпішливниз-11,3860/11,3955.

Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларпрактично незмінилися -1,4286/1,4288(середа-1,4288/1,4290).

Усереду,6 квітня,Нацбанквийшовнаринокзінтервенцієюпо валютнійпаріUSD/UAH-7,9600/7,9700.

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