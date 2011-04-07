Розмір Фонду гарантування вкладів у березні збільшився на 2,7%

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в березні збільшився на 2,7%, або на 0,098 млрд. грн., і станом на 1 квітня 2011 р. становив 3,779 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість учасників Фонду становить 169 банків, кількість тимчасових учасників – до 6 банків.

На початок квітня Фонд гарантування вкладів здійснював виплати вкладникам таких банків: «Синтез», «Земельний банк», «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор'я», «Європейський банк розвитку і заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування в 2010 році становили 1,428 млрд. грн., виплати гарантованих сум – до 2,294 млрд. грн. Виплати здійснювалися вкладникам 16 ліквідованих банків, гарантовану суму одержали 65 тис. чоловік.