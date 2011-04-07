Базова інфляція в Україні в березні становила 0,8%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в березні 2011 року проти лютого 2011 року становила 0,8%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в березні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 1,7%, проти березня 2010 року - 7%, у січні-березні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,1%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2010 року порівняно з листопадом становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

У січні-грудні 2010 року проти січня-грудня 2009 року – 9,4%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2010 року проти листопада 2010 року становила 0,6%, за січень-грудень 2010 року – 7,9%.