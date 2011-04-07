До кінця року в Україні створять державний туристичний банк - Колесніков

До кінця року в Україні буде створений державний туристичний банк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні під час круглого столу з представниками туристичної галузі.

«Цього року банк буде створений, наступного року він запрацює», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, держава має надати гроші на розвиток туристичної інфраструктури. Зокрема, банк надаватиме підтримку компаніям, що займаються розвитком об`єктів туристичної інфраструктури, будівництвом готелів.

Зокрема, Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив досвід Анталії, коли там були продані на аукціонах земельні ділянки на першій лінії біля моря для будівництва туристичних об`єктів, а потім власники ділянок могли залучати під їх заставу кредити в туристичному банку.

На думку віце-прем`єра, такий досвід можна реалізувати і на західному побережжі Криму. У зв`язку з цим він має намір сьогодні провести нараду з главою уряду Криму Василем ДЖАРТИ.

Б.КОЛЕСНІКОВ також зазначив, що уряд має намір компенсувати відсотки за кредитами компаніям, які будуватимуть готелі. «У 2012 році ми можемо виділити 5 млрд. грн. на компенсацію, і по 10 млрд. грн. у подальші роки», - сказав він.