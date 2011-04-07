На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9650/7,9720 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9705/7,9760, на 12:00 ціни впали - 7,9670/7,9710. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9650/7,9720 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2822/0,2825, на 12:00 звузився спред - 0,2820/0,2821. На час закриття ціни знизилися до 0,2818/0,2820.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,2750 (+0,0631).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4270/1,4335.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,3860/11,3955, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,3840/11,3960. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,3790/11,3950.