ВР схвалила законопроект щодо арешту активів, пов'язаних з фінансуванням тероризму

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо арешту активів, що пов’язані з фінансуванням тероризму, та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради безпеки ООН, та визначення порядку доступу до них”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосував 271 народний депутат з 361, зареєстрованого в сесійній залі.

Проект закону розроблено з метою унормування процедури «заморожування терористичних активів».

Так, пунктом 6 Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету міністрів України, передбачено, що у разі включення юридичної чи фізичної особи до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, Держфінмоніторинг невідкладно проводить аналіз наявної інформації про фінансові операції такої особи, що стали об’єктом фінансового моніторингу, а також даних єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на предмет встановлення відомостей про активи юридичної чи фізичної особи, включеної до переліку.

У разі виявлення активів юридичної чи фізичної особи, включеної до переліку, Держфінмоніторинг невідкладно подає до Служби безпеки України узагальнені матеріали для вжиття за наявності відповідних підстав заходів до арешту майна (вкладів) такої особи.

На сьогодні процедура арешту майна (вкладів) таких осіб на законодавчому рівні не врегульована. У зв’язку з цим, проектом закону пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України та законів «Про боротьбу з тероризмом», «Про Службу безпеки України». Так, проектом закону доповнюється стаття 1 закону «Про боротьбу з тероризмом» в частині визначення терміну «терористичних активів».

Також законопроектом розширюються повноваження Служби безпеки України. Передбачається, що СБУ має право ініціювати арешт терористичних активів на невизначений строк, а також доступ до таких активів за зверненням особи, яка може документально підтвердити потреби щодо покриття основних та надзвичайних витрат.

Водночас, закон «Про боротьбу з тероризмом» доповнюється новими статтями 11-1 щодо зупинення фінансових операцій з терористичними активами та арешт таких активів і 11-2 щодо порядку доступу до терористичних активів.

Крім того, Кодекс адміністративного судочинства України доповнюється новою статтею 183-4, яка визначає особливості провадження у справах за зверненням органів служби безпеки щодо накладення або зняття арешту на терористичні активи осіб та надання доступу до них.