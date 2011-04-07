ВР ухвалила зміни до закону про дозвільну систему

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 259 народних депутатів із 351, зареєстрованого в сесійній залі.

Законом визначено, що принцип організаційної єдності — принцип, згідно з яким видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб’єктам господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі державним адміністратором шляхом взаємодії з представниками місцевих дозвільних органів.

Закон також визначає, що дозвільний центр — робочий орган відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), районної та районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, в якому видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) проводиться за принципом організаційної єдності.

Згідно з законом, видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності. Суб’єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі. У роботі дозвільного центру беруть участь місцеві дозвільні органи, до яких суб’єкт господарювання може звернутися за консультацією.

Уповноважений орган розробляє та затверджує Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання. Державний адміністратор протягом одного робочого дня з дати отримання від місцевого дозвільного органу дубліката документа дозвільного характеру повідомляє суб’єкта господарювання про час та місце його видачі. Державний адміністратор протягом одного робочого дня з дати повідомлення місцевим дозвільним органом про зупинення або поновлення розгляду документів, поданих для отримання документів дозвільного характеру, повідомляє про це суб’єкта господарювання.