Азаров очікує дефіцит бюджету за підсумками року на рівні 2,5% ВВП

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що дефіцит Державного бюджету у поточному році не перевищить 2,5% ВВП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з заступником міністра фінансів США Крістофером СМАРТОМ.

«2010 рік ми закінчили з приростом ВВП більше 4%, дефіцит бюджету нам вдалося зменшити до 5,5%. Уже в цьому році ми перший квартал проходимо з профіцитом, і тому у нас немає ніяких сумнівів, що річний дефіцит бюджету в поточному році буде приблизно на рівні 2,5%, не більше», - заявив М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що у 2009 році падіння ВВП становило 15%, а дефіцит Держбюджету сягнув 16%.

Прем‘єр-міністр підкреслив, що в цілому річні прогнози розвитку України оптимістичні, хоча є серйозні виклики і проблеми, пов’язані з підвищенням світових цін на нафту і продовольство. За його словами, уряд докладе максимум зусиль для того, щоб знизити їх негативний вплив на економіку України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з законом про Держбюджет, дефіцит бюджету 2011 року в Україні очікується на рівні а – 3,08% ВВП.