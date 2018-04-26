Запровадження індикативних зарплат спровокує в Україні "безробітні бунти"?

У чому проблема?

Проблема «тіньової заробітної плати» дуже болюча для України. В умовах, коли більше половини ВВП виробляється в «тіні», виплата заробітної плати «в конвертах» вже стала усталеною традицією. При цьому будь-які гасла і заклики змінити цю грішну практику не приносять бажаних результатів. Хоча, заради справедливості, варто відзначити, що до кризи частка «тіньової заробітної плати» була суттєво нижчою, ніж зараз. Криза змусила багато бізнес-структур, щоб вижити, відмовитися від "білої" заробітної плати або, як мінімум, скоротити її частку на користь "тіньової".

Цього тижня віце-прем`єр Сергій Тігіпко презентував пакет законопроектів, які, за задумом уряду, мають вивести на "світло" доходи українців. Пропоновані методи "відбілювання" досить неоднозначні і викликали активну дискусію серед експертів, депутатів, роботодавців.

Постараємося детальніше проаналізувати одну з пропозицій в боротьбі з "тіньовою" заробітною платою - введення індикативних зарплат. Уряд пропонує ввести шкалу мінімальних заробітних плат за 8 категоріями. На думку ініціаторів, це змусить бізнес-структури "відбілити" заробітні плати, тому що, у разі виплати зарплати нижче встановленого рівня, Державна податкова служба України буде мати право додатково перевірити це підприємство й накласти штраф і на керівництво, і на саме підприємство. Метод може виявитися досить ефективним, тому що, швидше за все, для підприємства буде досить накладно не дотримуватися вимог щодо рівня мінімальної заробітної плати.

Скільки може отримати держбюджет за рахунок "відбілювання" заробітної плати

За підсумками 2010 року загальна сума нарахованої заробітної плати становила майже 460 млрд. грн. Якщо припустити, що в «тіні» перебуває близько 40% зарплати, то можна очікувати, що загальна сума заробітної плати за підсумками 2011 року становитиме близько 600 млрд. грн. Це збільшить надходження до держбюджету прибуткового податку на суму 21 млрд. грн. Крім того, Пенсійний фонд може отримати додатково близько 45 млрд. грн., які допоможуть вирішити проблему його дефіциту.

На перший погляд, здається, все дуже просто і правильно. Збільшення розміру «білої заробітної плати» дозволить суттєво збільшити надходження доходів до держбюджету та ПФ, і тим самим вирішить проблеми з поточним дефіцитом. Але все це - теоретичні розрахунки, і потрібно враховувати, що практика і економіка України вносять свої корективи, і простим математичним діленням та складанням вирішити проблеми з "тіньовою" заробітною платою не вийде.

Що реально може відбутися, якщо примусово «відбілити» заробітну плату

Всі розрахунки, пов`язані з "відбілюванням" заробітної плати базуються на помилковій думці, що в бізнесу є гроші, які він може безболісно спрямувати на збільшення платежів до держбюджету. Насправді цих грошей немає і не може бути. Бізнес може собі дозволити платити вищу "білу" зарплату тільки за рахунок підвищення цін на свої товари і послуги. На сьогодні зростання цін, що спостерігається в Україні з початку року, багато в чому викликане новим Податковим кодексом. Навіть за офіційною статистикою інфляція з початку року становила 3,3%. При цьому ми пам`ятаємо думки експертів про те, що офіціоз, м`яко кажучи, реальне зростання цін не відображає. А якщо ще додатково збільшити податкове навантаження на бізнес, то темпи інфляції прискоряться ще більше. Офіційна інфляція буде на рівні 12-13%, а неофіційна більше 20%.

Існуюча система оподаткування вимагає від роботодавця на 1 гривню «білої заробітної плати» сплачувати 60 копійок податків. Це дуже високе податкове навантаження, і частина бізнесу просто не зможе його витримати. Як результат, це призведе до зростання безробіття...

У той час, коли країни Європи в 2009-2010 роках сколихували бунти безробітних, Україну оминали ці катаклізми. Не секрет, що багато в чому Україна змогла уникнути "безробітних бунтів" завдяки єдиноподатківцям і «тіньовій заробітній платі». Мало хто звернув увагу, що протягом усього 2010 року офіційне безробіття в Україні знижувалося місяць за місяцем, а в лютому 2011 року зросло. Це теж багато в чому пов`язано з Податковим кодексом. При всьому вмінні не можна підвищувати ціни на свою продукцію безкінечно, тому при зростанні податкового навантаження простіше закрити бізнес і звільнити робітників, ніж нести суцільні збитки. Нині ж число безробітних реально зросте, адже більша частина малого і середнього бізнесу розориться, не маючи можливості спочатку платити величезні податки на прибуток, а тепер ще й додаткові податки і на заробітну плату. І проблема безробітних в Україні стане великою і гострою соціальною проблемою, яку доведеться вирішувати все тому ж уряду. За даними МОП, рівень інфляції в Україні за підсумками 2010 року становив 8,8%. При новій "білій" заробітній платі безробіття за методикою МОП буде не нижче 16%.

До речі, країна вже має достатній досвід нейтралізації урядових зусиль як зі скорочення "тіні", так і збільшення податкового навантаження. З 2009 року, коли в країні почали прискореними темпами підвищувати мінімальну заробітну плату, роботодавці стали активно використовувати метод «робота неповний робочий день». Все просто: працівники підприємства «добровільно-примусово» пишуть заяву про те, що вони працюють неповний робочий день і отримують заробітну плату, як за неповний робочий день, а в реальності працівник працює повний день. Таким чином роботодавці економили на заробітній платі. В умовах масового примусового «відбілювання» заробітної плати, ці методи "економії" можуть стати ще масовішими. У кінцевому підсумку, "тіньова" заробітна плата просто видозміниться, але навряд чи зникне.

З маніакальною безнадією бізнес намагається донести до влади думку про те, що неможливо вирішити проблему «тіньової заробітної плати» застосовуючи тільки батіг, не забезпечивши нормальних умов для нормального розвитку бізнесу в країні. В будь-якому випадку, спроби влади репресивними методами "дотиснути" бізнес будуть мати сумні наслідки для економіки України в цілому. Не варто надіятися, що масове руйнування дрібного бізнесу можна буде компенсувати зростанням великого. Для його розвитку потрібні багатомільярдні інвестиції, яких цього року ніхто і не чекає. Крім того, великий бізнес ще більш вразливий до збільшення розміру "білої" заробітної плати, ніж дрібний. Мабуть, кампанією з примусового "відбілювання" (а не заохочення до роботи на "світлі") влада сама провокує об`єднану протидію як малого, так і великого бізнесу. Причому за співчутливої підтримки всіх інших соціальних груп населення.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)