Скасування щомісячної податкової декларації знизить напругу в суспільстві - Хомутинник

Скасування щомісячної податкової декларації спростить систему звітності й знизить напругу в суспільстві.

Таку думку УНІАН висловив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК.

Верховна Рада підтримала ініціативу Комітету фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики про скасування щомісячного декларування доходів фізосіб і повернення до щоквартального декларування таких доходів, а також скасування необхідності подачі нульових декларацій з податку на доходи фізичних осіб. За відповідний законопроект "Про внесення зміни до Податкового кодексу України» № 8355 з урахуванням пропозицій комітету проголосували 285 народних депутатів.

"Комітет розглянув цей проект закону і, фактично, був змушений його переробити і внести нову редакцію цього проекту в авторстві комітету", - зазначив В.ХОМУТИННИК.

«Якщо людина не нараховує податки, то немає сенсу ходити до податкової та, відповідно, втрачати свій час і податківців", - підкреслив він.

Він зазначив, що включення цих норм до законопроекту № 8355 з ініціативи комітету обумовлено тим, що парламент не встиг прийняти законопроект № 8217 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо вдосконалення деяких норм кодексу, в якому містилися аналогічні норми, до закінчення чергового звітного періоду - до 20 квітня.

Крім того, на думку В.ХОМУТИННИКА, скасування щомісячної податкової декларації спростить систему податкової звітності й знизить напругу в суспільстві. Парламентарій також зазначив, що норма про скасування щомісячних декларацій була розроблена у зв'язку з численними скаргами платників податків на неналежну організацію роботи податкових органів з прийняття декларацій доходів громадян, зокрема, несвоєчасне оприлюднення форми декларації і необгрунтоване розширення кількості її показників.