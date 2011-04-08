Торги доларом сьогодні відкрилися котируваннями 7,9660-7,9720 грн./дол.
11:50, 08 квітня 2011Фінанси
0
Сьогодні наміжбанківськомувалютномуринкуУкраїниторгидоларомСШАвідкрилисяпадіннямкотирувань-7,9660/7,9720грн./дол.
Якповідомляє фінансовакомпанія«ИнтерБизнесКонсалтинг»,цінинаросійськувалютупіднялися -0,2834/0,2837,котируванняпоєвро-гривніпішливгору-11,4735/11,4835.
Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларвиросли-1,4407/1,4409(четвер-1,4286/1,4288).
У четвер, 7квітня,Нацбанкнаринок невиходив.
Якповідомляє фінансовакомпанія«ИнтерБизнесКонсалтинг»,цінинаросійськувалютупіднялися -0,2834/0,2837,котируванняпоєвро-гривніпішливгору-11,4735/11,4835.
Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларвиросли-1,4407/1,4409(четвер-1,4286/1,4288).
У четвер, 7квітня,Нацбанкнаринок невиходив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter