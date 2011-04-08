Торги доларом сьогодні відкрилися котируваннями 7,9660-7,9720 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань - 7,9660 / 7,9720 грн. / дол .

Як повідомляє фінансова компанія

, ціни на російську валюту піднялися - 0,2834 / 0,2837 , котирування по євро - гривні пішли вгору - 11,4735 / 11,4835 .

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро - долар виросли - 1,4407 / 1,4409 ( четвер - 1,4286 / 1,4288 ) .

У четвер, 7 квітня, Нацбанк на ринок не виходив .