Центральний апарат ДПСУ буде скорочено на 20%

Центральний апарат Державної податкової служби України (ДПСУ) буде скорочено на 20%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Це скорочення буде здійснено в рамках реорганізації служби. Водночас, там поки не повідомляють про те, яку частку співробітників буде скорочено в регіонах.

Нагадаємо, наказом голови ДПСУ Віталія ЗАХАРЧЕНКА від 4 квітня 2011 року №192 введено в дію тимчасову структуру й штатний розпис служби. Згідно з цим наказом, на базі 33 департаментів і управлінь створено 22 структурних підрозділи.

У прес-службі також уточнили, що на сьогодні кількість працівників ДПСУ загалом становить 62 тис. осіб.