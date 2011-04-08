Грошова маса в Україні за місяць збільшилася на 2,8%

Грошова маса в Україні в березні ц.р. збільшилася на 2,8% (з початку року - на 4,1%) - до 622,3 млрд. грн., монетарна база - на 2,8% (з початку року зменшилася на 1%) - до 223,5 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Загальний обсяг депозитів у березні ц.р. збільшився на 3,3% (з початку року - на 6,2%) - до 439,6 млрд. грн. У т.ч. вклади юридичних осіб збільшилися на 6,2% (з початку року - на 7,0%) - до 152,0 млрд. грн., фізичних осіб - на 1,8% (з початку року - 5,8%) - до 287,6 млрд. грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень зріс на 1,7% (з початку року - на 2,6%) - до 742,6 млрд. грн. У т.ч. кредити юридичних осіб зросли на 2,8% (з початку року - на 4,1%), - до 540,9 млрд. грн., кредити фізичним особам зменшилися на 1,0% (з початку року на 1,3%) - до 201,7 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в березні ц.р. зменшився на 20,5% (з початку року збільшився більш ніж у два рази) - до 6,2 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в березні збільшився на 1,1% (з початку року знизився на 1,9%) - до 179,5 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у березні ц.р. збільшився на 22,9% (з початку року на 16,2%) - до 19,4 млрд. грн. За підсумками березня норматив обов'язкових резервів становить 12,7 млрд. грн., із них на окремий рахунок у Нацбанку перераховано 7,3 млрд. грн.

НБУ в березні здійснив операції з мобілізації вільної ліквідності банків на 15,1 млрд. грн. (з яких 0,6 млрд. грн. мобілізовано шляхом проведення операцій зворотного репо). З початку ц.р. обсяг мобілізаційних операцій становив 40,8 млрд. грн.

Операції з рефінансування банків упродовж лютого, березня не здійснювалися, а їх обсяг із початку року становив 7,9 млн. грн. Обсяг повернення заборгованості за наданими кредитами рефінансування в березні становив 0,8 млрд. грн. (з початку року - 3,8 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.