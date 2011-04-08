Україна сподівається на підписання найближчим часом угоди про ЗВТ у рамках СНД - Грищенко

Україна сподівається на підписання найближчим часом договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в ході виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД, яке проходить у Києві.

К.ГРИЩЕНКО повідомив, що 15 квітня в Ялті відбудеться чергове засідання економічної ради СНД, і одним із основних питань на цьому засіданні буде підготовка до підписання договору про зону вільної торгівлі.

«Ми взяли найактивнішу участь у переговорному процесі щодо договору, сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому цей договір буде остаточно узгоджений і підписаний», - сказав К.ГРИЩЕНКО.