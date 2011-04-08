Україна сподівається на підписання найближчим часом угоди про ЗВТ у рамках СНД - Грищенко
14:29, 08 квітня 2011Фінанси
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Україна сподівається на підписання найближчим часом договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в ході виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ СНД, яке проходить у Києві.
К.ГРИЩЕНКО повідомив, що 15 квітня в Ялті відбудеться чергове засідання економічної ради СНД, і одним із основних питань на цьому засіданні буде підготовка до підписання договору про зону вільної торгівлі.
«Ми взяли найактивнішу участь у переговорному процесі щодо договору, сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому цей договір буде остаточно узгоджений і підписаний», - сказав К.ГРИЩЕНКО.
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