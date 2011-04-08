Німецький експерт: членство у Митному союзі й угоду про ЗВТ з ЄС одночасно реалізувати неможливо

Членство у Митному союз із Росією, Білоруссю та Казахстаном і угоду з Європейським Союзом про асоціацію та зону вільної торгівлі одночасно реалізувати неможливо.

У цьому, як повідомляє «Німецька хвиля”, впевнений керівник українського представництва Фонду Аденауера Ніко ЛАНГЕ.

Коментуючи вчорашнє Щорічне послання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Верховній Раді, німецький експерт сказав: "По-перше, для партнерів дуже важливо чітко зрозуміти, які рішення Україна ухвалювала, і які вона відносини будуватиме з партнерами, особливо з Європейським Союзом”.

“Тому що переговори про зону вільної торгівлі і договір про асоціацію перебувають вже на завершальному етапі, і, звичайно, партнерів це трошки дивує, коли ми чуємо зараз зовсім нові речі, про які до вчорашнього дня не чули", - підкреслив Н.ЛАНГЕ.

За його словами, цілком зрозумілим є те, що Митний союз із Росією, Білоруссю та Казахстаном і договір про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС одночасно реалізувати неможливо. "Не знаю, чи чули вже російські партнери про формулу "3+1" стосовно Митного союзу, але мені здається, що це сюрприз для всіх партнерів України. Сподіваюсь, що найближчим часом українська сторона пояснить, що вони мали на увазі. І підтвердить, що має намір завершити переговори щодо зони вільної торгівлі та асоціації”, - зазначив Н.ЛАНГЕ.

“Все інше, я гадаю, колосально спантеличить європейських партнерів", - сказав .

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою “3+1”.

«Вважаю, що подальший розвиток відносин з Митним союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою «3+1», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що євроінтеграційний курс не був і не буде перешкоджати розвитку стратегічного партнерства України з РФ.