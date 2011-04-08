Відмова України від МС погіршить умови торгівлі з Росією, Білоруссю і Казахстаном – експерти

У разі відмови України приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану неминуче погіршають умови торговельно-економічної співпраці з Росією (скорочення експорту до РФ мінімум на 1,4-1,9 млрд. дол.) та іншими країнами МС.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані спільного дослідження Інституту народногосподарського прогнозування Російської академії наук і Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України, презентовані сьогодні в Києві.

На думку експертів, у разі очікуваного подальшого підвищення цін на газ енергомісткі металургійний, хіміко-металургійний комплекси України, що генерують максимальний прибуток і є локомотивами економічного зростання, залишаться за зоною рентабельності і будуть змушені згорнути значну частину експортного виробництва, що ще більше погіршить становище української економіки порівняно з первинним негативним ефектом.

Як результат, відзначають експерти, відбудеться погіршення торговельного і платіжного балансів, зменшення купівельної спроможності і падіння рівня життя українців.

Нагадаємо, що на даний момент Україна проводить консультації з приводу можливості приєднання до Митного союзу. Водночас на завершальній стадії перебувають переговори про ЗВТ з Євросоюзом. У Брюсселі 4-8 квітня проходить черговий раунд переговорів з підготовки угоди про ЗВТ. Документ планується узгодити у першій половині цього року і підписати до кінця поточного року.