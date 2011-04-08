Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9630/7,9690 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9660/7,9720, на 12:00 ціни знизилися - 7,9640/7,9675. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9630/7,9690 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2834/0,2837, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2835/0,2838. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2834/0,2839.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,0599 (-0,2151).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4295/1,4420.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4735/11,4835, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,4660/11,4770. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли - 11,4765/11,4910.