Контрольно-ревізійна служба повернула 1 млрд. грн. незаконно витрачених держкоштів

За січень-березень 2011 року органи Державної контрольно-ревізійної служби (ДКРС) усунули порушень на суму понад 1,048 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державної фінансової інспекції України Денис КРАСНІКОВ сьогодні під час брифінгу.

За його словами, сума усунених працівниками ДКРС порушень складається з коштів, які в результаті контрольних дій надійшли до бюджетів, бюджетних установ і організацій і підприємств (283,6 млн. грн.), а також з відшкодування незаконних, нецільових витрат і недостачі ресурсів (майже 764,8 млн. грн.).

«На цю суму можна годувати всіх строковиків українській армії, як мінімум, протягом двох років», - відзначив Д.КРАСНІКОВ.

У цілому протягом I кварталу п.р. органи ДКРС перевірили 3,317 тис. підприємств, установ і організацій. Порушення фінансово-господарської дисципліни встановлено майже на 3,19 тис. підприємств, установ і організацій (96,2%). Загальна сума виявлених порушень становить 9,037 млрд. грн., з яких 1,753 млрд. грн. - втрати державних ресурсів. Зокрема, недоотримання (втрати) фінансових ресурсів - 505,8 млн. грн., а незаконні, нецільові витрати і недостача ресурсів - 1,247 млрд. грн.

За зазначений період завдяки діяльності органів ДКРС відшкодовано майже 60% державних коштів, які були недоотримані або витрачені незаконно.

«Це рекордний показник нашої роботи, - відзначив заступник голови Державної фінансової інспекції. - Вперше за весь час існування нашої Служби протягом кварталу ми вийшли на суму відшкодованих втрат, яка перевищує мільярд гривень».